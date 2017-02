Mäntyharjun kunta teki 392 000 euroa ylijäämää

Mäntyharjun kunnan talous jatkoi viime vuonna menestyksekkäällä uralla. Tilinpäätös osoittaa 393 338 euron ylijäämää, vaikka kunta teki ylimääräisiä poistoja, arvonalennuksia ja alaskirjauksia yli 1,2 miljoonan euron edestä.

Kunnan verotulot ylittivät budjetoidun noin 84 000 eurolla. Valtionosuudet olivat reilut 142 000 euroa arvioitua suuremmat. Kunnan toimintatuotot ylittivät budjetoidun reilulla 713 000 eurolla, ja toimintakulut jäivät yli 843 000 euroa ennakoitua pienemmiksi.

Kunta pystyi tekemään viime vuodelta paitsi suunnitelman mukaiset poistot, myös runsaasti ylimääräisiä poistoja, arvonalennuksia ja alaskirjauksia. Niitä tehtiin alentamalla kirjanpidossa muun muassa kunnantalon, ruokala-kirjaston ja yhtenäiskoulun liikuntasalin arvoa.

– Jos kiinteistön tasearvo ei vastaa todellista arvoa, siihen tulee tehdä muutos. Ylimääräiset poistot perustuvat kunnan kiinteistöstrategiaan ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaan. Niiden kohteiden tasearvoon, joiden tulevaisuus on joko purku tai peruskorjaus, on tehty arvonalennus tai alaskirjaus, kertoo hallintojohtaja Tuomo Penttinen.

Toimenpiteet perustuvat kirjanpitolakiin eikä niitä Penttisen mukaan tarvitse viedä valtuuston käsiteltäväksi.

Tuore tilinpäätös on ollut tarkastuslautakunnan käsittelyssä. Kunnanhallitus asian käsiteltäväkseen 27. maaliskuuta.