Perussuomalaisten luottamus viranhaltijoihin hukassa

Mäntyharjun viranhaltijat eivät paikallisten perussuomalaisten leirissä ole tällä hetkellä luottamuslistan piikkipaikoilla. Perussuomalaiset toivoisivat vallan palauttamista takaisin sinne, minne se kuuluu, eli luottamushenkilöille.

Perjantaina Järjestötuvalla puolueen tilaisuudessa syntyi aiheesta vilkas keskustelu. Kaksi kautta valtuustossa istunut Tanja Hartonen-Pulkka sanoo huomanneensa selvän muutoksen vallankäytössä.

– Huomaa, että päätöksen teko on muuttunut niin, että viranhaltijat päättää asioista ja luottamushenkilöillä ei ole oikeastaan mitään sanomista. Lähinnä meille tulee tiedoksiantoja, luetaan päätöksistä lehdestä tai kuullaan muualta.

– On menty siihen, että valtuusto on kumileimasin, jyrähtää rakennuslautakunnan jäsen Christian Malm.

Perjantain tilaisuudessa oli paikalla myös Ilkka Hyökki, joka joitain vuosia sitten muutti vakituisesti Juolaan rannalle Hietaniemeen oltuaan pikkupojasta asti Mäntyharjun kesäasukkaana. Keskustelua seurattuaan hän päätti lähteä mukaan perussuomalaisten ehdokaslistalle.

– Pääkaupunkiseudun hulina on mennyt mahdottomaksi, etenkin kun on lapsia. Mäntyharju on paikka, missä on toimivat juna- ja tieyhteydet. Täällä on paljon hyvää, pieni kyläyhteisö, hyvät vesistöt, liikuntamahdollisuudet ja palvelut löytyy.

