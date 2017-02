Jukka Kuoppamäki esiintyi Ruskahovissa

Suomi 100 -teemavuoden merkeissä kiertueella oleva trubaduuri Jukka Kuoppamäki, 74, ilahdutti mäntyharjulaisia palvelukeskus Ruskahovissa perjantaina.

Kuoppamäki on laulaja-lauluntekijä, säveltäjä, sanoittaja ja äänitetuottaja, jonka ura on kestänyt jo yli puoli vuosisataa. Hän on kirjoittanut yhteensä noin 2 000 musiikkikappaletta. Yleisiä aiheita, joita hän lauluissaan käsittelee, ovat rakkaus, Suomi ja ihmisen ikuinen kaipaus.

Kuoppamäen tunnetuimpia lauluja ovat ”Sininen ja valkoinen”, ”Kultaa tai kunniaa”, ”Paljon sanomatta jää”, ”Pieni mies”, ”Kiskot vievät etelään” ja ”Valtatie”.

– Arvaatteko kuinka vanha laulun pieni mies on nykyisin? leppoisasti jutellut Kuoppamäki kyseli yleisöltä. Oikea vastaus on: 50 vuotta.

Jukka Kuoppamäen esiintyminen Ruskahovissa liittyi Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa -hankkeeseen. Johtoajatuksena on, että kulttuuri kuuluu kaikille ja se edistää myös ikäihmisten hyvinvointia.

