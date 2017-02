Talouslaskelmista

Pitäjänuutisten lukijapalstalla 23. helmikuuta olleen kirjoituksen takia tuon esille muutamia lukuja kunnan taloudesta.

On totta, että kunnan oikaistu ylijäämä viime vuodelta on noin 1,6 miljoonaa euroa. Se syntyi merkittävältä osin johtuen yllättävistä menojen säästöistä ja poikkeuksellisista tuloista.

Perusturvalautakunta esitti viime vuoden kesäkuussa, että ylityksiin tarvitaan noin 1.2 miljoonaa euroa. Syyskuussa lisämäärärahat täsmentyivät noin 900 000 euroon, tosin tulojen lisäyksiäkin esitettiin noin 400.000 euroa. Nämä muutokset valtuusto hyväksyikin 3. lokakuuta. Loppuvuodesta ilmeni, että lisämäärärahoja ei tarvittukaan. Lisäksi Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin hyvitti ja palautti yhteensä noin 235 000 euroa.

Jos näin ei olisi toteutunut, ei kunnan viime vuoden tulos olisi ollut likikään toteutuneen kaltainen. Otetaan vielä huomioon, että useina vuosina perusturvan menot ovat reilusti ylittyneet vielä tilinpäätöksessä ja usein myös sairaanhoitopiiriltä on tullut reipas lisälaskutus loppuvuodesta. Näin ei nyt tapahtunut ja siksi kunnan todellinen tulos muodostui reilusti ylijäämäiseksi.

Kunnan talouden ennustaminen ei ole helppo rasti. Muuttuvia tekijöitä on lukuisia ja ne voivat helposti heilauttaa tulosta paljonkin. Onneksi viime vuosi toteutui hyvin suotuisasti.

Nyt kun perusturva on siirtynyt pois kunnan hoidosta ja siirtyy vuonna 2019 näillä näkymin maakuntahallinnolle, tulee kunnan talouden ennustaminen olemaan huomattavasti helpompaa ja varmaan myös tarkempaa.

Antti Mustonen

Sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja