Demarit katoavat Pertunmaan valtuustosta

Suomen Sosialidemokraattien pitkä taival Pertunmaan kunnanvaltuustossa päättyy tähän vuoteen. Puolue ei saanut tulevaiin kuntavaaleihin yhtään ehdokasta, kun tämän hetken ainoa valtuutettukin Ahti Lehtinen siirtyi sitoutumattomien listalle.

Demareiden alamäki Pertunmaalla on ollut tällä vuosituhannella vauhdikas. Vielä vuoden 2004 vaaleissa puolue sai äänistä yli 16 prosenttia, neljä vuotta myöhemmin kymmenen ja vuoden 2012 vaaleissa kuutisen prosenttia.

Vaikka demarilistaa ei huhtikuun vaaleissa nähdä, kasvoi ehdokkaiden määrä Pertunmaalla yhdellä 48:aan edellisistä vaaleista.

Pisimmäksi on noussut Pertunmaan Sitoutumattomien lista, joilla mukana on 13 ehdokasta. Keskusta ja Perussuomalaiset lähtevät 12 ja Kokoomus 11 ehdokkaalla. Vielä edellisissä vaaleissa kahdella kandidaatilla matkassa olleet Kristillisdemokraatit eivät saaneet nyt ehdokkaita.

Mäntyharjulla ehdokasmäärä putoaa kokonaisuudessaan 105:sta 80:een. Eniten ehdokkaita katosi sitoutumattomilta, jonka nyt saama kahdeksan hengen lista on kymmenen pienempi kuin vuoden 2012 vaaleissa.

Kokoomus laittaa ehdolle nyt 19, missä pudotusta edelliskertaan on yhdeksän. Perussuomalaisten lista on supistunut 13:sta kahdeksaan. Demareilla mukana on 14, kun vielä syksyllä 2012 ehdokkaita oli 21.

Keskustalla ehdokasasettelu on ainakin määrän perusteella onnistunut, sillä nyt on mukana 26 ehdokasta, kun heitä viimeksi oli 21.

Suomen Kommunistinen Puolue on jälleen mukana Ano Väisäsen muodossa ja kokonaan uutena puolueena ehdokkaan on mukaan saanut Vihreä liitto.

