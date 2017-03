Hyvä lähtökohta kuntavaaleissa

Mäntyharjun kunta teki viime vuodelta lähes 400 000 euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen. Tilit eivät näytä viime vuoden lopulla uumoiltua liki miljoonaa euroa ylijäämää, mutta se johtuu ennen muuta ylimääräisistä poistoista, arvonalennuksista ja alaskirjauksista, joita kunta kirjasi reilun 1,2 miljoonan euron edestä. Ilman kirjauksia ylijäämää olisi kertynyt lähes 1,6 miljoonaa.

Poistot, alaskirjaukset ja arvonalennukset ovat taloudenpidon kannalta hyvä asia. Ne auttavat kuntaa tulevina vuosina. Vuosien mittaan esimerkiksi kunnan kiinteistöjen arvo alenee, ja on hyvä että arvo on merkitty kirjoihin ja kansiin mahdollisimman realistisesti.

Ylijäämäinen tilinpäätös auttaa myös huhtivaaleissa valittavia uusia luottamushenkilöitä. He pääsevät aloittamaan kautensa kesäkuussa hyvästä lähtökohdasta edellisvuosina kertyneen taloudellisen puskurin ansiosta.

Kuntavaalien ehdokaslistoja tutkiessa näkee, että tilanne on edellisvaalien jälkeen elänyt, kuten valtakunnallisessa politiikassakin on käynyt. Muutamat ehdokkaat ovat vaihtaneet puoluetta tai valitsijayhdistystä löydettyään sieltä paremmin vastakaikua omille ajatuksilleen.

Pelättyä ehdokasmäärien romahtamista ei täällä tapahtunut. Mäntyharjussa ehdokkaiden määrä kyllä laski edellisten kunnallisvaalien 105:sta 80:aan, mutta Pertunmaalla ehdokkaita on jopa yksi enemmän kuin viimeksi eli 48.

Listoilta löytyy uusia ja nuoria ehdokkaita, mikä on hyvä asia. Heitä tarvitaan jo senkin takia, että joukko kokeneita luottamushenkilöitä ei enää asetu ehdokkaaksi.

Asetelmat lupaavat monella tapaa mielenkiintoista vaalitaistoa ennen varsinaista vaalipäivää 9. huhtikuuta.

