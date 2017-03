Tukkijoelle lähdetään yhteistyössä

Pertunmaan, Ristiinan ja Suomenniemen nuorisoseurat lyövät hynttyyt yhteen ja tuovat ensi kesänä yhteistyössä Ristiinan Linnankorvan näyttämölle Suomen ehkä eniten esitetyimmän kesäteatterinäytelmän Tukkijoella.

– Ristiinan nuorisoseuralla on ollut paljon yhteistyötä eri järjestöjen kanssa ja halusimme laajentaa sitä tällä tavalla lähellä sijaitsevien nuorisoseurojen kanssa, kertoo idean äiti, Ristiinan Nuorisoseuran puheenjohtaja Tanja Puustinen-Kiljunen.

– Yhteistyöllä myös vedetään toinen toisiamme eteenpäin ja uusilla toimintamalleilla saadaan lisää voimavaroja sekä hiipumassa olevaan nuorisoseuratyöhön uutta vauhtia.

Näyttelijävaihtoa seurojen välillä on ollut jo aikaisemmin, mutta nyt yhteistyö on kokonaisvaltaisempaa. Näytelmän ohjaajaksi valittiin ammattinäyttelijä Aleksi Lavaste Lahdesta, joka viime vuodet on toiminut ohjaajana ja kouluttajana.

Näytelmän rooleissa nähdään yhdeksän henkeä Pertunmaalta, kaksitoista Ristiinasta ja yksi Suomenniemeltä. Pertunmaalaisista nimirooleissa esiintyvät Sanni Antinniemi, Rauno Argillander, Ritva Argillander, Kirsi Kauhanen, Neija Lepistö, Wilhelmiina Lepistö ja Mika Savolainen sekä kesällä mukaan liittyvät lapsinäyttelijät Severi Kauhanen ja Siiri Ulmanen.

– Tämän yhteistyön kautta pääsemme mukaan vähän isompaan produktioon, jota yksin ei pystyttäisi Pertunmaalla toteuttamaan, sanoo Pertunmaan Nuorisoseuran sihteeri Rauno Argillander.

