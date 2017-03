Työtä, työtä ja vielä kerran työtä

Neljä puoluetta Mäntyharjulla sai uusia, nuoria ehdokkaita kuntavaaleihin. Nuorimpia maanlaajuisestikin ovat 18-vuotiaat Jalal Alsaifi (sd.), Matti Kovanen (vihr.) ja Olli Tirri (kok.).

Kokoomuksessa ehdolla oleva Iina Hoteila on 22-vuotias, ja nuoreksi voidaan lukea myös 25-vuotias Noora Lyömiö (kesk.).

Nuoret eivät ujostele ikäänsä, vaan pitävät sitä valttikorttinaan. Alsaifin mukaan kunnanvaltuustoon tarvitaan innostusta ja energiaa kokemuksen rinnalle, Lyömiö toivoo olevansa kanava nuorten äänille, ja Kovanen uskoo tuovansa tuoretta näkökulmaa päätöksentekoon.

– Sanontahan kuuluu, että nuorissa on tulevaisuus. Valtuustossa on setiä jo riittävästi ja maailma on muuttunut suurten ikäluokkien nuoruudesta, hän huomauttaa.

Kokeneempien politiikan konkareiden tavoin ehdokkaat nostavat tapetille työpaikkojen tärkeyden kunnan elinvoiman säilyttämisessä.

Työ juurruttaisi nuoria jäämään paikkakunnalle, saisi heitä palaamaan opiskelujen jälkeen ja ehkäisisi syrjäytymistä.

Lue lisää torstain 9. maaliskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä