Eveliina Mäenpäästä Salmelan festivaalijohtaja

Taidekeskus Salmelan uudeksi festivaalijohtajaksi on nimitetty Eveliina Mäenpää.

Mäntyharjulainen Mäenpää, 29, on koulutukseltaan kulttuurituottaja YAMK ja kokki. Hän on toiminut Salmelan festivaalisihteerinä vuodesta 2012 lähtien.

Festivaalijohtaja vastaa kulttuuritapahtuman järjestelyistä, tiedotuksesta sekä markkinoinnista. Hän suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä yhteistyössä toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkalan kanssa. Toiminnan tärkeänä painopistealueena ovat Mäenpään mukaan nuoret taiteilijat sekä monitaiteellisen ohjelmiston kehittäminen. Festivaalijohtajan toimenkuvaan kuuluu myös ravintola Kesäheinän johtaminen.