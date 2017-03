Crosskartissa kilpailevat niin nuoret kuin aikuisetkin

Mäntyharjun moottoriurheilukeskus Ruotimolla isännöi viime lauantaina Finnish Crosskart Challenge –osakilpailua upeassa talvisäässä. Rataa pidettiin hyvänä niin kilpailijoiden kuin tuomaristonkin mielestä, vaikka jääosuus jouduttiin jättämään pois alkuviikon lämpimien sääolojen johdosta.

– Tosi hyvin on Mäntyharjulla hoidettu järjestelyt kisojen osalta ja viime vuosien määrätietoinen työ kilpailuiden järjestämisessä alkaa näkyä, kertoi kisojen tuomarineuvoston imatralainen puheenjohtaja Pentti Varis.

Viime hetkellä tullut pakkanen kovetti radan niin, että kilpailijat pääsivät nauttimaan ajosta peräti neljä kilpailukierrosta.

– Tyytyväinen pitää olla, koska sää kylmeni ja se kestää ajaa useita kierroksia, kertoi kilpailun apulaisjohtaja Jarno Neuvonen Mikkelin Urheiluautoilijoista.

– Crosskart-harrastajat pitävät Mäntyharjun radasta eikä tapahtuma jää varmasti viimeiseksi täällä.

Crosskart on vielä suurelle yleisölle melko tuntematon kilpailumuoto Suomessa, mutta sen suosio on selkeässä kasvussa. Viidestä luokasta kolmessa kilpailevat nuoret alle 16-vuotiaat kuljettajat ja kahdessa luokassa yli 15-vuotiaat kuljettajat.

Kilpailuissa käytetyt autot ovat moottoripyörän moottorilla varustettuja putkirunkoisia autoja ja ne on suunniteltu kulkemaan niin asvaltilla, soralla, lumella ja jäälläkin. Xtreme –luokassa kilpaillaan aikuiskuljettajille tarkoitetussa Finnish Crosskart Challenge –sarjassa, jossa autoa vauhdittaa 750-kuutioinen Suzuki-moottoripyörän vakiomoottori.

Lue lisää torstain 9. maaliskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä