Raatarilasta Josban päävalmentaja

Mäntyharjun Virkistyksen kasvatti Santeri Raatarila, 23, on valittu joensuulaisen Josban miesten joukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Raatarila aloittaa pestissään kuluvan kauden jälkeen.

Raatarila toimii tällä hetkellä Josban seurakoordinaattorina, miesten joukkueen kakkosvalmentajana ja C2-poikien vastuuvalmentajana.

– Olen iloinen, että seura uskoo minun pystyvän auttamaan joukkuetta kehittymään. Joukkue on täynnä loistavia persoonia ja koska tunnemme jo kaikki toisemme, niin uskon työskentelymme sujuvan hyvin, Raatarila arvioi Josban verkkosivulla.

Raatarila on kouluttanut itseään määrätietoisesti, takana on muun muassa liikuntaneuvojan tutkinto ja opinnot fysioterapeutiksi. Hän on käynyt läpi myös salibandyliiton koulutuksia.

Raatarilan sopimus päävalmentaja on yksivuotinen ja siihen sisältyy jatkomahdollisuus. Tehtävä on sivutoiminen.

Suomen mestaruuden kahdesti ja Suomen cupin neljä kertaa voittanut Josba pelaa tällä hetkellä 1. divisioonassa, missä se aloitti puolivälieräsarjan Erä-akatemiaa vastaan tiistaina.