Vanhusneuvosto ja tulevaisuuden näkymät

Vanhusneuvoston toiminnalla tuetaan tiedonsaantia ja edistetään myös ikäihmisten huomioimista kaikilla elämän aloilla.

Työ on tärkeä osa kuntalaispalvelua. Vanhusneuvosto on eri tavalla tärkeä verkostoyhteistyö. Kunnassa ei vielä ole riittävästi huomioitu vanhusneuvoston ja päätöksenteon keskinäistä kumppanuutta ja tarpeellista yhteistyötä.

Kuluvalla kaudella vanhusneuvostossa toiminnan merkitys on muuttunut entisestään. Vuoden 2017 alusta perustettiin Etelä-Savon Sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Essote) johtoinen alueellinen vanhus- ja vammaisneuvosto. Alueellisessa vanhus-ja vammaisneuvostossa on edustaja kaikista Essoten jäsenkunnista, myös Mäntyharjusta. Essoten alueen vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenjohtajien tapaamisessa 30.5.2016 päätettiin säilyttää paikalliset vanhus- ja vammaisneuvostot, joista edustajat alueelliseen neuvostoon valittiinkin viime vuoden kesällä.

Mäntyharjulla kunnan hallinnossa päätöksentekoprosesseissa ei ole vielä otettu vanhusneuvoston toimintaa riittävän vakavasti eikä nähty neuvostoja kumppanina ja yhteistyöelimenä paikallisesti eikä myöskään Essoten suuntaan. Kehittämiseen tarvitaan vuoropuhelua ja keskinäistä luottamusta kuulluksi tulemisesta.

Vanhusneuvoston toimintasääntöä on kunnan johdolta pyydetty ottamaan päivitettäväksi ja käsiteltäväksi kunnanhallituksessa, jossa huomioidaan sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisen ja hallinnon muutos sekä lautakuntien lakkautukset ja uudet yhteistyömahdollisuudet.

Asiasta tehtiin aloite kunnanvaltuustoon 6.3.2017 jotta vanhusneuvosto ja näin ollen kaikki eläkeläisjärjestöt ja muut järjestöt tulevat kuulluksi toimintasääntöä laadittaessa. On kuntalaisten etu, että kunnan johtoryhmä huomioi tämän muuttuneen tilanteen ja vakavasti ryhtyy valmistelemaan uudenlaisen kumppanuuden luomista vanhusneuvoston osallisuuden lisäämiseksi.

Vanhusneuvostossa on jo ymmärretty pyytää nuoret mukaan muun muassa eri tapahtumissa, sillä nuoret tuovat erityisen arvokasta kohtaamista, osaamista ja raikasta näkökulmaa.

Myös se, että nyt on alueellinen neuvosto, johon suuntaan on järkevää kehittää yhteistyökulttuuri, joka tukee tiedonsaantia ja kehittää palveluja voidaksemme välittää näkemyksiä sekä palvelujen toteutumisesta että myös muuttuvista tarpeista.

Raili Rantanen

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (sit.) Mäntyharjulla