Seurakunta hankkii tabletteja diakoniatyÃ¶hÃ¶n

Mäntyharjun seurakunta ryhtyy edelläkävijänä opastamaan ikäihmisiä digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Sähköistä lukutaitoa ja palvelujen käyttöä kehitetään osana diakoniatyön kotikäyntejä. Seurakunta haluaa mukaan juuri ne ihmiset, joilla ei ole ollut mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja.

Seurakunnassa on kiinnitetty huomiota AUTA-hankkeeseen, jonka avulla Pertunmaalla on muun muassa videoitu jumalanpalveluksia katsottaviksi paikasta riipumatta.

Kirkkoneuvosto on päättänyt hankkia testamenttirahaston turvin viisi tablettitietokonetta vanhuksille kotiin yhden kuukauden kokeilujaksolle. Tämän jälkeen vanhuksella on mahdollisuus lunastaa kone omakseen joko kertamaksulla tai osamaksulla. Seurakuntaan palautuneilla varoilla hankitaan uusia tablettitietokoneita.

Marko Torppala Linkkitiimi Oy:stä on lupautunut opastamaan ilmaiseksi ensimmäiset vanhusten lähineuvojat.

