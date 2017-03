Otapro laajenee Otavasta Kuorttiin

Konepaja Otapro Oy aloittaa toimintansa Kuortissa.

Pertunmaan kunta on vuokrannut yritykselle 240 neliön toimitilan Kuortin teollisuusalueen hallista, joka aikaisemmin oli Pelaser Oy:n käytössä. Pelaser puolestaan muuttaa viereiseen uuteen halliin, jossa on tilaa 881 neliötä.

Otapron vuotuinen perusvuokra on 9 832 euroa, Pelaserin hieman päälle 36 000 euroa.

Otapro on monialainen tilauskonepaja ja huoltokorjaamo. Mikkelin Otavassa se on työllistänyt parikymmentä henkilöä ja päätoimipaikka säilyy edelleen Otavassa.

