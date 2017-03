Maisematyölupien valvonnassa ja myöntämisessä puutteita

Allekirjoittanut jätti eriävän mielipiteen teknisten ja ympäristöpalvelujen lautakunnan kokouksessa, koskien menettelytapavirhettä Honkasaaren maisematyölupien myöntämisessä ja valvonnassa.

Kuinka on paljon mainostetun kansanvallan, kun liiteasiakirjoja on salailtu jopa tiedotusvälineiltä kuten aiemmin metsätaloussuunnitelman maaomistajalle tehnyt Raimo Ulmanen kirjelmässään kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle 28.11.2016 toteaa.

Ulmanen selostaa maisematyöluvan myöntämisessä tapahtuneet virheet ja avohakkuiden tekemisessä aiheutunut tappio. Kaiken kansan ihmeteltävänä on kunnalle metsänhoitoyhdistyksen toiminnasta aiheutunut rantatonttien arvon aleneminen, jota kuitenkaan Ely-keskus ei aio sen tarkemmin tutkia, koska asia on jo vanhentunut.

Olen miettinyt sitäkin mahdollisuutta että teen hallintokantelun oikeusviranomIsille ja haen menetetyn määräajan palauttamista, jos se tämänkaltaisissa hallintoasioissa on mahdollista.

Otan vastaan neuvoja puolueettomilta tahoilta, kuinka asia saataisiin oikeudellisesti nykytilannetta parempaan asentoon, nythän tilanne on se, ettei Pertunmaan kunta pysty vastaamaan valtionkonttorin velvoitteisiin palvelukodin rakentamisesta.

Kansalaisten oikeustaju on kovalla koetuksella, kun aluehallintovirasto katsoo tavallaan läpisormien teknisen johtajan eli rakennustarkastajan pelin politiikkaa.

Luulisi omaatuntoa olevan sen verran jäljellä metsänhoitoyhdistyksellä, että esittää jonkun taloudellisen perusteen miksi rakennustarkastajan ammattitaito ei riittänyt hakkuusuunnitelman todellisen tilanteen vaatiman kuviokartan kontrolloimiseen ja ennakkovalvontaan.

Voisimmeko me kunnanpäättäjät nyt antaa esimerkin muille Etelä Savon kunnille joiden metsänhoitosopimukset on mhy:llä ettei entisenlainen meininki ole toista kertaa sallittu.

Yhteisiä varoja on näinä entisestään synkkenevinä aikoina hoidettava paremmin kuin omiaan ja niissäkin on tarpeeksi tekemistä, kirjailija Veikko Huovista lainatakseni ”oikeiston ja vasemmiston hydraulisessa puristuksessa.”

Eikä oikeistokommunistisesta EU-meiningistä ole ollut kuin rahanmenoa ja itkua sekä hammastenkiristystä maaseudun ihmisille. Lohdutukseksi voi kuitenkin sanoa, että tämäkin Baabelin torni kaikkine kommervekkeineen natisee liitoksissaan.

Parempia aikoja odotellessa voi piipahtaa vaaliuurnilla, kuntavaalitkin on ihan kohta.

Yhteistyöterveisin

Markku Pöyry

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokkaana (ps.) Pertunmaalla