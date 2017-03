Matkailuyritykset tiivistävät yhteistyötään

Mäntyharjulla toistakymmentä matkailualan yritystä ja elinkeinoyhtiö Mäsek Oy ryhtyvät tiivistämään yhteistyötä. Kipinä yhteisestä verkostosta ja markkinointialustasta on kytenyt jonkin aikaa.

Tavoitteena VisitMäntyharjulla on kotimaisen ja kansainvälisen näkyvyyden kasvattaminen yhdessä alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa. Kaikki VisitMäntyharjun jäsenyritykset ovat Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n jäseniä ja toimintaa tässä yhteistyössä jatketaan innolla myös jatkossa.

– Tämä on tervetullut lisä Mäntyharjun matkailun kehittämiseen. Tämä on hyvä esimerkki sellaisesta yhteistyöstä, jossa monesta pienemmästä kasvaa yhdessä hyvä kokonaisuus, kommentoivat Linkkumyllyn yrittäjät Leila Jaskanen ja Ari Soikkeli.

