Metsien hävittäminen on metsähoitoyhdistyksen toimintamuoto

En ota kantaa siihen, onko kukaan kärsinyt taloudellista vahinkoa. Yleensä mikä laulaen tulee, se viheltäen menee.

Honkasaaren avohakkuusta: Tälläinen toiminta on Metsähoitoyhdistykseltä normaalia metsänhoitoa. Viedään kaikki mahdollinen, mikä vaan maasta irti saadaan.

Tässä toiminnassa on järkyttävää se, ettei ole muita toimintamalleja. Jos esität, että otetaan huomioon luonto ja metsänkasvu, olet leimakirveellä leimattu

Koska se viisaus metsänkasvun ja luonnon monipuolisuuden vaalimiseen on annettu vain metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöille.

Tällaisia avohakkuita on Pertunmaalla useita tuhansia hehtaareja.

Niissä eivät kasva marjat, sienet eikä metsä kymmeniin vuosiin. Avohakkuulla on häädetty alueelta pois marjastajat, sienestäjät, virkistyskulkijat, metsästäjät, kanalinnut, jänikset sekä pienpetoeläimet.

Tilalle kasvaa horsmaa ja heinää, jos sitäkään. Tästä toiminnasta hyötyvät puunostaja ja metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt.

Vahingon tapahtuessa yhdistys on korvausvelvollinen. Laki vuodelta 1886 määrittelee metsän hävittämisen ja sitä on vuosien varrella päivitetty.

Jos ostaja tai myyjä kuuluu serfioituun piiriin, on hehtaarille jätettävä tietty määrä myrskyn kestäviä vanhoja puita. Tuskin avohakkuita tehtäessä lakia viitsitäään noudattaa.

Ei mikään estä vahingonkorvauskanteen nostamista metsänhoitoyhdistystä vastaan, jos todetaan ettei lakia ole noudatettu.

Kun saari avohakataan, siellä on vielä muita luontoarvoja, jotka pitää ottaa huomioon. Ja onko metsästys, marjastus, virkistys ja sienestys huonompi vaihtoehto kuin avohakkuu pitkässä juoksussa esimerkiksi kuntataloudelle?

Minuakin on pyydetty jäseneksi tälläiseen yhdistykseen. Jäsenenä hyväksyisin tälläisen järjen vastaisen hävittämisen? Ei kiitos.

On surkuhupaista, että kunnankin metsät ovat joutuneen metsänhoitoyhdistyksen hävittämisen kohteeksi.

Metsähoitoyhdistys on jäänne historiaa, jolla viimeisen lakiuudistuksen jälkeen ei ole laillisia oikeuksia puuttua puukauppaan ja metsänhoitoon.

Eero Pekkola

Tilallinen