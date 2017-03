Kaksoiskuntalaisuus kelpaisi kokoomukselle

Kokoomuksen jauhelihakeitto maistui vaaliväelle jo lauantaiaamuna kello yhdeksän aikoihin, jolloin kansanedustaja Antti Häkkänen pistäytyi vaalikiertueellaan tervehtimässä vaalityöntekijöitä ja kuntalaisia Pertunmaalla.

Yhdessä tekeminen ja perusterveydenhuollon säilyttäminen sekä nuorten ja ikääntyvien ihmisten asioihin paneutuminen nähtiin avainasioina tulevalla valtuustokaudella.

– Ikääntyvän porukan hyvinvoinnin ohella meidän tulee muista myös nuoret, totesi Pertunmaan kokoomuksen puheenjohtaja ja vaaleissa ehdokkaana oleva Kauko Luhtanen.

– Nuorethan lähtevät täältä pois, mikäli meillä ei ole heille mitään tarjottavana. Toistaiseksi Pertunmaa on voinut erittäin hyvin ja täällä olemme sitä mieltä, että meitähän ei liitetä mihinkään jatkossakaan. Kyllä itsenäisenä säilyminen on avainasia myös tulevaisuudessa.

Pertunmaan ulkoisen mielikuvan kirkastamiseen ja kunnan mainontaan Luhtanen näkisi tarvetta kiinnittää selvästi nykyistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Kilpailu yritysten sijoittumisesta ja pysyvistä asukkaista kiristyy vuosi vuodelta.

Kuortti on viimeisen vuosikymmenen aikana kehittynyt merkittäväksi kaupallisen ja teollisuuden keskukseksi kunnassa. Palvelujen siirtymistä ei nähdä ongelmana vaalikojulla jututettujen ehdokkaiden ja keitolle poikenneiden kuntalaisten mielissä.

– Apteekin menetys oli tietenkin harmittava asia kirkonkylän kannalta, mutta apteekkarin päätöksen ymmärtää hyvin. Kauppapaikkana Kuortti on kieltämättä parempi paikka vilkkaan ohikulkuliikenteenkin ansiosta, kertoi ehdokkaita jututtamaan poikennut Olli Uotinen.

Kaksoiskuntalaisuuteen liittyvien asioiden eteenpäin vieminen ja kesäasuntojen muuttamisen helpottaminen pysyviksi asunnoiksi nähtiin myös keskusteluissa tärkeinä asioina Pertunmaan kannalta. Kansanedustaja Häkkänen sai näiden osalta terveiset vietäväksi eduskuntaan, jotta asioihin liittyvää lainsäädäntötyötä saataisiin vietyä ripeästi eteenpäin.

Lue lisää torstain 30. maaliskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä