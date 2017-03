Kuntademokratia koetuksella

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on aina ollut ihmisten mielipiteiden kunnioittaminen ja vahva demokraattinen päätöksenteko. Aina kaikki ei mene oman mielen mukaan ja se on hyväksyttävä. Vaikka olen ollut hyvin epäileväinen liikunta-alueen käyttämisestä muuhun rakentamiseen, päätin, etten ole virkamiesten ja johtavien politiikkojen ongelma asiassa, ellei luottamusmieskäsittely toisin osoita.

Yllätyin, kun asia käsiteltiin siten, että asiaa koskevat lausunnot antoi toimialueiden virkamiehet. Lautakuntia ei kuultu. Sivistyslautakuntaa informoitiin päätöksen jälkeen karttapiirroksella, jossa kaikki toiminta sopii alueelle. Miksi asia esiteltiin päätöksen jälkeen? Piirros on aiheuttanut hämmennystä.

Toimintatapa sopii huonosti kuntalakiin, jossa korostetaan kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista omiin asioihin.

Olemme aina vaalien alla korostamassa nuorten osallisuutta päätöksen teossa ja äänestämisessä. Virkamiehet eivät esimerkkiä kyseisessä tapauksessa osoittaneet.

Kiire on aina hyvä keino perustella demokratian oikomiset. Nyt huomaamme lopputuloksen. Ensimmäisen kerran, kun luottamusmiehet käsittelivät asiaa, syntyi shakki-mattitilanne. Kuka käsittelee oikaisuvaatimuksen peruuttamisen ja millä perusteilla. Tulevaisuus näyttää.

Ismo Partio

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (kesk.) Mäntyharjulla