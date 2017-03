Mäntyharjulla laitettu yhdistys myrskynsilmään

Suomen Ladun alainen järjestö Mäntyharjun Reissupolku ry.on joutunut kritiikin kohteeksi tehtyään oikaisuvaatimuksen Suomen Hoivakodit Oy:lle myönnetystä poikkeamisluvasta.

Reissupolun huoli liittyy siihen, että uudisrakennusta suunniteltiin alueelle, joka on kaavoitettu liikuntakäyttöön. Yhdistys tekee siis oman alansa edunvalvontaa ja pyrkii huolehtimaan siitä, että vaikkapa liikuntahallin laajentaminen ja uimahallin rakentaminen ovat edelleen mahdollisia. Reissupolku ry.ei käsitykseni mukaan millään muotoa vastusta hoiva-alan rakentamista paikkakunnalla.

Mäntyharjulainen keskustelu asiasta on saanut kummallisia muotoja, joissa väitetään, että paikkakunnalle ei haluta uudisrakentamista eikä varsinkaan mielenterveyspalveluita ja pyritään löytämään syyllinen tähän yhdestä pienestä, talkoovoimin pyörivästä yhdistyksestä.

Kiusallisen tilanteen tässä asiassa ovat onnistuneet aiheuttamaan Mäntyharjun kunnan edustajat (keitä sitten ovat olleetkaan) itse tarjoamalla yritykselle tonttia paikasta, jolle pitää hakea poikkeamislupa, vaikka paikkakunnalta löytyisi tontteja, joille voi hoiva-alan rakennuksen rakentaa kaavamääräysten mukaisesti.

Prosessia on viety läpi avoimuus unohtaen tavalla, jossa virkamies pyytää lausuntoa toiselta ja kolmas tekee päätöksen. Kuntalaiskeskustelu asiasta jäi puuttumaan ja poliittinen päätöksenteko tuli mukaan vasta oikaisuvaatimuksen kautta.

Mäntyharjun Reissupolku ry:tä on turha syyttää sotkusta, jonka jotkut tahot kunnassa omalla toiminnallaan ovat onnistuneet aiheuttamaan.

Hitaasti menee oppi perille: Vuosi sitten käytiin keskustelua ylihintaisen yksityisen tontin ostamisesta ja kunnan johto antoi ymmärtää, että tontin ostaminen on ainoa mahdollisuus saada hoiva-alan rakentamista paikkakunnalle. Poliittisen ohjauksen puututtua peliin tonttia ei ostettu, mutta siitä huolimatta hoiva-alan rakennuksia ja kymmeniä uusia työpaikkoja tuli Mäntyharjulle kahteen eri kohteeseen. Toimittaja Tanja Rihun kommentti (L-S 28.3.2017) siitä, että Mäntyharjulle ei saa rakentaa mitään, on siis vähintäänkin ylimitoitettu.

Oppi tästäkin tilanteesta lienee se, että hyvällä valmistelulla ja avoimella tiedottamisella vältetään monta karikkoa. Jos lähdetään yrittämään, että saadaanko asia mahdollisimman pienellä porukalla mahdollisimman hiljaisesti menemään läpi, on lopputulos yleensä huono maassa, jossa on tarkoitus elää demokratian pelisääntöjen mukaisesti.

Todettakoon lopuksi, että en ole Mäntyharjun Reissupolku ry:n jäsen enkä osallistu sen toiminnan järjestämiseen millään tavoin. Arvostan kuitenkin suuresti sitä virkistävää ja elämisen laatua kohottavaa toimintaa, jota yhdistyksen jäsenet talkoovoimin meille paikkakuntalaisille ja täällä vieraileville järjestävät.

Sen on juuri sitä kolmannen sektorin ennaltaestävää työtä, mitä julkisessa keskustelussa penätään.

Juha Vallin

kuntavaaliehdokas, sitoutumaton