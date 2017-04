Hyvä kunta tarvitsee hyvää henkeä

Hyvä ilmapiiri rakennetaan ylhäältä alaspäin. Kuntapäättäjien keskinäinen nahistelu on omiaan tuhoamaan kuntalaisten keskuudessa koetun yhteisöllisyyden. Samalla tehdään vahinkoa kunnan julkikuvalle. Kaunopuheet paikkakunnan hyvästä maineesta voidaan unohtaa, mikäli todellisuus on toista. On helppo luvata, mutta lupausten pitäminen on vaikeampaa. Kuntalaiset ansaitsevat suoraselkäisiä ja vastuunsa tuntevia valtuutettuja sekä läpinäkyvyyttä päätöksiin.

Kuntalaisten osallistaminen koetaan tehokkaana keinona yhteisöllisyyden luomisessa. Viime syyskuussa käynnistyi Korjaa Mäntyharju -kampanja, jossa etsitään käytännön toimia viihtyisämmän ympäristön luomiseksi. Samaan aikaan Mikkelissä herättiin kehujen voimaan #KehtaaKehuaMikkeli-kampanjalla. Esimerkkeinä osallistamisesta toimivat myös Jyväskylän asiakas- ja Vaasan kansalaisraadit, joissa ihmiset pääsevät kertomaan kokemuksiaan ja kehittämään kotikuntaansa.

Yhteisöllistä kuntaa luodaan osaltaan ihmisläheisellä viestinnällä, jonka huomioi kuntalaisten tarpeet. Tämä ei tarkoita pelkästään kokouspöytäkirjojen julkistamista netissä. Kunnan pitää viestiä kuntalaisille monipuolisesti, ja se voi persoonallisella viestinnällä pyrkiä muokkaamaan sille aikojen saatossa syntynyttä imagoa. Kouvolan itseironisesti nimetty Betonihelvettikampanja, joka on herättänyt huomiota Kouvolan ulkopuolellakin, on erinomainen osoitus positiivisesta kuntaviestinnästä.

Vain joka kolmas 18–29-vuotias äänesti kuntavaaleissa vuonna 2012. Valituista valtuutetuista kuusi prosenttia oli alle 30-vuotiaita. Luvut ovat huolestuttavan alhaisia. Nuoret tarvitsevat aitoja vaikutusmahdollisuuksia nuorisovaltuustojen ja valtuustotyöskentelyn kautta. Yhtä tärkeää on tarttua siihen, etteivät nuoret koe omaavansa mielipiteitä.

Niiden muodostaminen onkin vaikeaa, kun päätöksiä perustellaan vaikeasti ymmärrettävällä kapulakielellä. Merkitykset jäävät vähäiseksi, millä on vaikutusta äänestysintoon.

Iina Hoteila

varapuheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoret

kuntavaaliehdokas (kok.) Mäntyharju

Ville Järvenpää

hallituksen jäsen

Mikkeli

Veijo Tikka

hallituksen varajäsen

kuntavaaliehdokas,

Kouvola