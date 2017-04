Homoliittoihin toivottu tiukempaa linjaa

Mäntyharjun kirkkoneuvosto on tiistai-iltana poikkeuksellisen tilanteen edessä käsitellessään kahta eri oikaisuvaatimusta. Molemmat liittyvät helmikuussa tehtyyn päätökseen, jonka mukaan seurakunnan tiloissa ei voida vihkiä samaa sukupuolta olevia, mutta heidän puolestaan voidaan järjestää rukoushetkiä. Tämä päätös syntyi äänestystuloksella 9-2.

Tasa-arvon toteutumista seurakunnassa toivoo Niina Kuoppala oikaisuvaatimuksessaan, jossa hän kertoo olevan yhteensä nelisenkymmentä allekirjoittajaa Mäntyharjulta ja Pertunmaalta.

Mäntyharjulainen Eero Kettunen on jättänyt oikaisuvaatimuksen rukoushetkien järjestämisestä. Kettusen ja muiden noin 30 allekirjoittajan mielestä seurakunnan tilojen ei tulisi olla käytettävissä muihinkaan ”samaa sukupuolta olevien avioliiton solmimiseen liittyviin tilaisuuksiin eikä rukouksiin heidän aviolittojensa puolesta”.

Kettunen haluaa tehdä eron siihen, rukoillaanko homoseksuaalisen parisuhteen puolesta vai homoseksuaalisen henkilön kanssa ja henkilön puolesta. Lisäksi hän huomauttaa, ettei yhdenvertaisuuslakia sovelleta uskonnonharjoitukseen, vaan kyse on kirkon ja seurakunnan sisäisestä asiasta.

Kirkkoneuvosto joutuu ottamaan kantaa siihen, onko oikaisuvaatimuksilla painoarvoa alkuperäisten päätöskohtien kumoamiseksi.