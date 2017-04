Kaksoiskuntalaisuus olisi tervetullut

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) aloittaa selvityksen kaksoiskuntalaisuuden mahdollisuuksista pääsiäisen jälkeen.

Tieto on otettu innostuksella vastaan runsasmökkisissä kunnissa. Parhaimmillaan kaksoiskuntalaisuus voisi merkitä mökkikunnille lisää verotuloja. Muualla vakituista kotipaikkaansa pitävät vapaa-ajanasukkaat maksavat nykyisin mökkikuntaan vain kiinteistöveroa.

Kaksoiskuntalaisuudessa kansalainen voisi olla kirjoilla kahdessa kunnassa: siellä, missä tekee töitä tai asuu vakinaisesti ja siellä missä viettää vapaa-aikaansa. Verotuksen ratkaiseminen kotipaikan ja mökkipaikan välillä on kaksoiskuntalaisuuden keskeinen ongelma.

Kaksoiskuntalaisuus ei ole uusi ajatus. Siitä on puhuttu toistakymmentä vuotta. Tänä talvena kaksoiskuntalaisuus on noussut muutenkin jälleen otsikoihin.

Epäilijöitäkin löytyy. Sitran vanhempana neuvonantajana toimiva SDP:n entinen ministeri ja kansanedustaja Jouni Backman kirjoitti kaksoiskuntalaisuudesta viime sunnuntain Savon Sanomissa otsikolla ”Susi jo syntyessään”. Hänkin pitää selvitystä tarpeellisena, vaikka suhtautuu asiaan nuivasti. Ennen kaksoiskuntalaisuuden toteutumista pitää ratkoa monta ongelmaa. Miten sukkulointi kahden paikkakunnan välillä selvitetään? Paikantamisjärjestelmää ei hyväksytty autojenkaan osalta.

Mäntyharjun ja Pertunmaan kaltaisille pienille kunnille kaksoiskuntalaisuus sopisi erittäin hyvin. Järjestely kävisi epäilemättä myös mökkikuntaan yleensä tyytyväisille vapaa-ajanasukkaille, varsinkin jos he kaksoiskuntalaisuuden myötä saisivat mahdollisuuden vaikuttaa verorahojen käyttöön mökkikunnassa.

