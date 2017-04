Lukion notkahdus kääntyi suosioksi

Mäntyharjun lukiossa otettiin tänään päättyneen yhteishaun tulokset ilolla vastaan. Alustavan tiedon mukaan Mäntyharjun lukiossa on aloittamassa syksyllä 2017 yhteensä 60 opiskelijaa.

– Viimeksi Mäntyharjun lukiossa on aloittanut näin iso joukko opiskelijoita vuosituhannen vaihteessa, toteaa lukion rehtori Jyrki Taumala.

Yhteishaun viralliset tulokset saapuvat 15.6.2017. Yleinen trendi on, että yhteishaun vahvistuttua lukion jälki-ilmoittautumisessa kesän aikana Mäntyharjun lukioon hakeutuu vielä 1-4 opiskelijaa. Syksyllä 2017 aloittavia opiskelijoita tullee siis olemaan noin 62.

– Sen voi jo nyt sanoa, että tuskin alle 60 opiskelijan ikäluokkaa otamme ensi syksynä vastaan, korostaa sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Keväään 2016 yhteishaussa Mäntyharjun lukioon oli ensisijaisena paikkana pyrkimässä vain 27 nuorta.

Lue lisää torstain 20.4 Pitäjänuutisista tai näköislehdestä