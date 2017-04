Mökkiläiset ovat innokkaita rakentajia

Elinkeinoelämän keskusliiton alkuvuodesta tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanteet elpyivät viime vuoden lopulla loivasti. Teollisuudessa ja palvelualoilla näkymät ovat keskimääräistä hieman heikommat, mutta rakentamisessa tilanne on alkuvuoden mukaan lähellä normaalia.

Odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat aiempaa paremmat, ja suhdanteiden ennustetaan edelleen jonkin verran paranevan. Kehityksen suunnan vahvistaa rakentamisen osalta myös mäntyharjulaisen rautakauppiaan haastattelu mökki- ja rakentamisteemassamme.

Mäntyharju ja Pertunmaa ovat merkittäviä mökkikuntia. Mäntyharjussa oli toissa vuoden lopussa 4 853 vapaa-ajan asuntoa, joka on 12. eniten koko Suomessa. Näistä asunnoista kaksi kolmasosaa on paikkakunnan ulkopuolisessa omistuksessa.

Suomessa arvioidaan olevan mökkiä kohti keskimäärin neljä käyttäjää. He viettävät Mökkibarometrin mukaan vapaa-ajan asunnolla keskimäärin 79 vuorokautta vuodessa. Tämä merkitsee Mäntyharjun kunnan tuoreen strategian mukaan sitä, että kunnassa viettää aikaansa lähes 20 000 säännöllistä mökkeilijää 2,5 kuukauden ajan.

Mökkeilijöiden määrä on iso. Se tietää myös valtavaa potentiaalia rautakauppiaan ohella myös muille palvelujen myyjille. Tämä tiedetään toki ennestään. Moni yrittäjä sinnittelee hiljaisen talvikauden läpi odottaen, että pääsiäisen tienoilla alkaa vilkkaampi sesonki.

Mökkiläiset esimerkiksi rakentavat ja remontoivat runsaasti. Mäntyharjussa on 2000-luvulla myönnetty vuosittain 20–60 rakennuslupaa. Niistä suurin osa on kohdistunut uusiin vapaa-ajan rakennuksiin.

Tätä taustaa vasten Mäntyharjun uudessa strategiassa olisi voitu käsitellä vapaa-ajan asukkaiden osuutta vaikka hieman laajemmin.

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi