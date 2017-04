Reissupolulta kuukauden ulkoiluteko

Mäntyharjun Reissupolun taistelu urheilualueen kaavan puolustamiseksi on huomattu myös Suomen Ladussa. Järjestö palkitsi mäntyharjulaisyhdistyksen Kuukauden ulkoiluteko -maininnalla.

Suomen Latu nostaa kuukausittain esiin eri puolilla Suomea tehtyjä hankkeita, aloitteita ja toimia, joiden tuloksena paikalliset ulkoiluolosuhteet tai -paikat ovat kehittyneet ja parantuneet kaikkien iloksi.

Huhtikuussa tämän kunnian sai Mäntyharjun Reissupolku.

Suomen Ladun perusteissa muistutetaan, että Reissupolku on puolustanut sisukkaasti voimassa olevaa kaavaa ja siinä olevaa varausta urheilurakentamiselle.

– Kuntalaisille tärkeiden viher- ja urheilualueiden nakertaminen muulle rakentamiselle on yleinen ilmiö erityisesti kasvukeskuksissa, mutta myös muualla, Suomen Ladusta todetaan ja muistutetaan, että järjestö haluaa nostaa esiin jäsenyhdistysten mahdollisuuden vaikuttaa kuntien maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon.