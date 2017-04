Kevätsiivousta järeällä kalustolla

Mäntyharjulla puretaan parhaillaan useita vanhoja taloja kunnan kiinteistöstrategian mukaisesti. Hiljattain hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaan niistä kunnan omistamista rakennuksista, joille ei ole enää käyttöä, on päästävä eroon.

Näkyvin työmaa on Pyhävedentien loppupäässä Askeleen vieressä, mistä on purettu kenkätehtaan työnjohtajien asuintalo.

Vuonna 1955 valmistuneessa talossa oli asunnot kolmelle perheelle. Viimeinen vuokralainen lähti viime kesänä ja talven ajan talo on ollut kylmillään. Talon jättämä kuoppa täytetään soralla, jonka päälle tulee murskepinnoite.

Työpajan työntekijät ovat purkaneet talosta talven aikana omaan käyttöönsä erilaisia elementtejä materiaaleiksi. Vanhat laudat jatkavat elämäänsä työpajalaisten rakentamissa jätekatoksissa. Talteen on otettu myös ovia, ikkunoita karmeineen ja keittiön kaapistoja.

Pyhävedentien lisäksi Kirkkotiellä laitetaan matalaksi hylättyjä mökkejä.

