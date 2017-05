Kolea kevät sopii valokuvaajalle

Sumu on ihan paras. Harmi, että tämänaamuinen meni ohi, sanoi Hannu Kytö ripustaessaan uusinta valokuvanäyttelyään Miekankosken kahvilaan viime viikolla.

Hän on ajanut samana aamuna kotoaan Helsingistä Mäntyharjulle, eikä kiire ole antanut myöten pysähtyä kuvaamaan vallinnutta sankkaa sumua. Toisin kuin maallikko tulee ajatelleeksi, sumu tuo esille sävyjä ja maiseman kolmiulotteisuutta.

Kulunut kevät on ollut Kydölle mieluista aikaa, sillä sumun lisäksi hyviä olosuhteita valokuvaamiselle ovat lumi- ja raepyryt sekä vesisade.

– Esimerkiksi makrokuvausta ajatellen sade on hyvä, koska pisarat jäävät kiinni kasveihin ja hyönteisiin.

Koleus on pitänyt kasvit piilossa, myös Kydön suosikin kylmänkukan, jota näkee vain Hämeessä.

Violetti hämeenkylmänkukka esiintyy useissa Miekankoskella nähtävissä valokuvissa, samoin harvinainen punainen lumme, jota kasvaa vain muutamilla alueilla Suomessa.

Kytö ei kuitenkaan metsästä kamerallaan harvinaisia lajeja, sen enempää kasveja kuin lintujakaan. Hän on ennen kaikkea valon kuvaaja.

Siksi hän liikkuu kameroineen enimmäkseen aamulla tai illalla, jolloin valo on vaihtelevaa ja pehmeää ja tuo värisävyjä esiin paremmin kuin suora päivänvalo.

