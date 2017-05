Kaksi ministeriä on lottovoitto

Lotossa ei jaettu viime viikolla yhtään 7 oikein -voittoa, mutta politiikassa Mäntyharjun ja Pertunmaan seudulle osui tuplajättipotti.

Jari Leppä nousi keskustan ministerivaihdoksessa uudeksi maa- ja metsätalousministeriksi. Tehtävää on ennätetty vuosien mittaan jo aiemmin sovitella hänen harteilleen. Leppä on pitkäaikainen eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja sekä viljelijänä ja maaseutuyrittäjänä ansioitunut maatalouden asiantuntija.

Antti Häkkänen on ensimmäisen kauden kansanedustaja, mutta poliitikkona hän on nuoresta iästään huolimatta kaikkea muuta kuin eilisen teeren poika. Häkkäsen asemaa puolueessa kuvaa hyvin se, että kokoomuksella ei ollut tarvetta edes pohtia oikeusministeriksi muita vaihtoehtoja.

Juha Sipilän hallitus ja pääministeri itse ovat kompuroineet lakiasioissa. Ei ihme, että juristi-ministeri Häkkänen korosti Yle Mikkelin haastattelussa toimivan lainsäädännön merkitystä.

Leppä ehti jo tarttua viljelijöiden ja elintarviketeollisuuden näkemyseroihin. Tuore ministeri edellytti STT:n haastattelussa teollisuuden muuttavan toimintamalliaan kaupan brändien osalta, joita hän pitää markkinahäiriköinä.

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen reagoi Lepän pelinavaukseen selvästi yllättyneenä. Hän piti Lepän näkemystä vanhanaikaisena. Juutisesta Pirkka ja muut kaupan merkit olivat kyllä häiriköitä kymmenen vuotta sitten, mutta ”nykyään sellaista ongelmaa ei ole”.

Kaakkois-Suomen vaalipiirin ministerikeskittymä on odottamatta ja yllättäen siirtynyt Mäntyharjulle ja Pertunmaalle. Toivon mukaan kunnat ja muut toimijat osaavat käyttää hyväkseen suorat kontaktit ja pitävät yllä yhteyttä valtioneuvostoon. Vuoropuhelusta olisi varmasti molemminpuolista hyötyä.

