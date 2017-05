Pertunmaa haluaa pitää kiinni palvistaan

Tuleva maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on saanut työpöydälleen terveisiä suoraan kotikunnasta: Saunapalvin valmistuksen on jatkuttava.

Leppä jatkaa edeltäjänsä Kimmo Tiilikaisen työtä sen turvaamiseksi, että Pertunmaallakin säilyisi perinteinen leppäsavulla kypsyttely.

Pelastuskeino on ministeriön EU:lta hakema poikkeuslupa. Sen turvin voitaisiin jatkaa leppäsavun käyttöä, mikä EU:n mukaan tuo lihaan liikaa haitallisia PAH-yhdisteitä.

Palvaamisen kieltäminen olisi raju isku Jouko ja Raili Toivosen savustamolle Hartolantien varrella. Samalla se heikentäisi useiden lähiseudun lammastilojen elinkeinoa. Toivoset savustavat esimerkiksi Aliinin, Villakon ja Mikkasen tilojen lampaita.

Pertunmaan Toivoset Oy aloitti savustamisen joulukinkuista vuonna 1989. Asiat mutkistuivat EU:hun liittymisen jälkeen ja pykäläviidakossa on terveystarkastajasta tullut uusi työtoveri.

Viranomainen seuraa vuosittain lihanäytteiden avulla, ylittyvätkö PAH-yhdisteille määrätyt raja-arvot. Nyt EU on tiukentanut näitä raja-arvoja.

