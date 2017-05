Eduskuntaan pyritään, ministeriksi kutsutaan

18 vuotta kansanedustajana on melkoinen siivu ja siinä ajassa Jari Leppä, 57, on päässyt näkemään muun muassa seitsemän eri pääministerin toimintatapoja. Osalla pesti on kestänyt pitempään, osalla ei. Kaikkiaan politiikan teko on vuodesta 1999 muuttunut Lepän mielestä valtavan paljon, eikä suinkaan myönteisempään suuntaan.

– Politiikan näkyvyys on aivan toisen näköistä nykyään. Myös päätösten nopeus, nyt kilpaillaan sillä, että kuka ehtii ensin sanoa, ei väliä mitä sanoo ja onko edes oikein sanottu. Tämä on tehnyt päätöksenteosta poukkoilevaa, en pidä sellaisesta, että pitää näyttää, että on hyvä, vaikka ei olekaan. Nyt kerätään pisteitä kiireellä.

Lepän mielestä toimintamallia tulisi muuttaa sellaiseksi, että asiat ja tulokset ratkaisevat, ei se, kuka sen ehtii ensimmäisenä asiasta tiedottaa.

– Toivoisin sellaista medianlukutaitoa, että erotettaisiin se, mikä on pisteiden keruuta ja mikä asioiden hoitoa.

Politiikkaa on muuttanut myös kansainvälisten asioiden mukaan tulo aiempaa voimakkaammin ja tekniikan kehittyminen.

Hyviä puolia tekniikan kehittyessä on ollut avoimuuden lisääntyminen.

– Me poliitikot olemme jatkuvasti kansalaisten tavoitettavissa jollakin välineellä, Leppä muistuttaa.

Leppä antaa ministerinvalan tänään perjantaina presidentin esittelyssä ja jo tunnin päästä on ensimmäinen työtehtävä ministerinä. Kiirettä siis riittää alusta asti.

– Tärkein on minulla se, että saadaan biotalous- ja luonnonvara-ala jatkamaan hyvää virettään, saadaan elintarvikeala vihdoin kasvuun ja saadaan vientiä aikaan sekä markkina tasapainoisemmaksi kotona. Viljelijöiden kannattavuutta lisää, se on minun keskeinen tehtäväkenttä.

