Kerttu antoi nimensä lomakylälle

YIT:n henkilöstön entinen lomakylä Mäntyharjulla Pyhäveden rannalla on muuttunut yleiseksi lomakyläksi Kerttulaksi. Reijo ja Kirsi Malmbergin pyörittämä lomakeidas on saanut nimensä perheen koiralta Kerttu Orvokilta.

Kerttulan lomamökkejä on talven aikana remontoitu ehommaksi. 20 vuotta Mäntyharjun kesäasukkaina viihtyneet ja nyttemmin vakiasukkaiksi siirtyneet Malmbergit ovatkin valmiit ottamaan lomailijat vastaan.

– Vähän niin kuin eläkehommaksi tämän hankin, sanoo 60-vuotias Reijo Malmberg, joka on pikkuhiljaa luopumassa sähköalan yrityksestään Järvenpäässä.

