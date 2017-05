Taumala ja Huoponen mitalijahtiin Ponnen väreissä

Jos oikein hyvin käy, Mäntyharjussa on tulevan viikonlopun jälkeen jälleen kaksi uutta lentopalloilun SM-mitalistia.

Yhtenäiskoulun ysiluokkalaiset Lasse Taumala ja Ville Huoponen matkaavat kouvolalaisessa Korian Ponnen joukkueessa B-poikien SM-lopputurnaukseen Etelä-Pohjanmaalle.

– Olemme pelanneet sikahyvin joitakin kärkiporukoita vastaan, kuvailee hakkuri Huoponen.

– Vuosi sitten hävisimme kitkerästi SM-pronssiottelun kuopiolaiselle Puijo-Volleylle. Voitimme ensimmäisen erän 25-18, mutta hävisimme toisen 24-26 ja kolmannen 9-15, muistuttaa yleispelaaja Taumala.

SM-lopputurnauksessa on mukana 12 joukkuetta. Paljon voi olla kiinni yhdestäkin ylimääräisestä erävoitosta, koska voittojen meneminen ristiin on hyvin mahdollista.

Lentopallo lajivalintana ei ole Mäntyharjussa outoa. Taumalan kummiperheen jälkikasvusta Tiiamari Sievänen on pelannut liigatasolla vuosia. Villen isoveli Jani Huoponen, 25, pelasi vuosi sitten Kouvolan Lentopalloilijat -57:n ykkössarjajoukkueessa.

Vanhemmat tai VR kuljettavat poikia 2-3 kertaa viikossa harjoituksiin Kouvolaan. Vuoden kuluttua kaksikko aloittaa lukion Mäntyharjussa. Mietinnässä oli niin maajoukkuekeskukseen Kuortaneelle kuin Kouvolaankin lukioon siirtyminen.

– Kouluun saadaan urheiluakatemian lentopallovalmennusta, joten täällä on ihan hyvä harjoitella, kuuluu perustelu kotimaisemiin jäämiselle.

