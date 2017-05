Mielipide: Valinnanvapautta potilaalle

Olen terveyspalveluiden suurkuluttaja. Minulla on nivelpsoriasis joka ei tapa, mutta jonka kanssa olen kulkenut tätä terveyskeskus-keskussairaalatietä jo kymmenet vuodet. Ja olen mielestäni saanut hyvää palvelua aina.

Pieniä kupruja esiintyy kaikissa systeemeissä toki. En tee tästä pitkää juttu,a mutta asetan asiantuntijana kaksi kysymystä: Ensinnäkin, jos on laajempi valinnanvapaus kuin nyt, millä perusteella valitsen kun lappu kourassa tulen siltä ensimmäiseltä lääkäriltä, joka vaatii lisätutkimuksia ?

Mistä voin tietää mikä tie on paras, jos ”markkinoille” ilmestyy monia uusia toimijoita. En usko muuten siihenkään. Jo nyt minulla on valinnanvapautta aivan tarpeeksi.

Mutta oletetaan tilanne, jossa markkinat tällä alueella avautuvat kaikille, vaikka kuinka hyville toimijoille. Tuleeko postilootaani mainoksia, joita en koskaan lue. Millä perusteella nautin uudesta valinnanvapaudesta?

Luulenpa, että ajatuksen ovat keksineet suurkaupungin terveet ihmiset.

Toinen yhtä oleellinen kysymys on tiedon kulku. Nyt se toimii sentään kohtuullisesti kolmiossa terveyskeskus-keskussairaala-omakanta(verkossa).

Kun tulevaisuudessa joku suuressa kaupungissa kulkee terveyspalvelun tuottajalta toiselle ja kolmannelle ja takaisin, mitenkähän hänen tietonsa, tutkimustuloksensa ja reseptinsä kohtaavat tuossa hienossa datapilvessä? Hui.

Jukka Sihvo