Mäntyharjun kiertoliittymää vuosia koristanut puusto sai lähtökäskyn maanantaina iltapäivällä. Kaivinkone kiskoi kasvit ylös vauhdikkaasti ja jo tunnissa oli liikenneympyrä raivattu.

Kiertoliittymän käyttäjiä tuuhea puusto on häirinnyt, sillä näkyvyys on ollut heikko vähän joka suuntaan. Tämä taas on heikentänyt liikenteen sujuvuutta.

Ympyrän koristeeksi on väläytelty muun muassa taidetta, mutta mitään Mikkelin-mallista ruosteista ympyrää siinä tuskin nähtäneen.