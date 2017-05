Mielipide: Verotus kiristyy ja eriarvoisuus lisääntyy

Meni ihminen vaivansa vuoksi hakemaan apua lääkäriltä. Vaiva aiheuttaa sekä toiminnallista selviytymisen vaikeutta että toimeentulon heikentymisen. Tässä maassa on laki sosiaali-ja terveydenhuollosta. Sen sijaan ei mitään lakia, joka suojaisi vähempiosaisen suoranaiselta riistolta.

Koska elinkustannukset ovat huimasti nousseet, on monelle lähes mahdottomuus selvitä asiakasmaksuista. Laskut, joita kertyy pakollisista avun hakemisista, johtavat entistä suuremaan ahdinkoon. Tämä johtuu siitä, että mikäli sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksua ei kykene suorittamaan eräpäivään, tulee myöhästymiskulu sekä ulosottovaatimus uhittelukirje maksuvaatimuksen kera.

Miten on mahdollista, että laki ei millään tavalla suojaa ihmistä ja turvaa hänelle mahdollisuutta selvitä asiakasmaksuista pidemmällä maksuajalla. Laki on vain suojana markkinatalouden varainhankinnalle ja lähes suoranaiselle riistolle. Perintäyritykset saattavat olla myös pahimmassa tapauksessa samaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sisaryhtiöitä.

Huoltovelvollisuudesta pidetään suurta ääntä ja syyllistetään ne ihmiset, joilla ei ole omaisuutta eikä edes välttämätöntä perustoimeentuloa. Kuka nousee puolustamaan oikeutta ja pitämään huolta siitä, etteivät lakisääteiset verovaroin tuotetut palvelut johda ulosottokierteeseen? Ei ole edes joku tietty ikäryhmä, joka on vaarassa pudota tähän ahneuden sudenkuoppaan, vaan se koskee satojatuhansia Suomessa asuvia!

Kaikki kansanedustajat ja ministerit ovat myös verovaroin palkkansa ansaitsevia ja heidän tehtävänä on toimia koko väestön parhaaksi. Ei puolueiden eikä ahneuden asiamiehinä.

Käsittämätöntä toimintaa Suomen hallitukselta on myös se, että lupaillaan maksuhelpotuksia päivähoidossa ja sitä paikkaamaan kiinteisöveron nosto. Kaikki tuo kohdistuu vain kuntien tuloihin ja tulonsiirtoihin.

Kädet ovat syvällä kansan taskuissa, josta ”tasataan”. Mitä arvoa on kiinteisöverolla asukkaalle eri puolilla Suomen kunnissa, jossa asukkaat maksavat mininkertaisesti vain siitä, että asunto sattuu olemaan siinä missä se sijaitsee? Verolle on voitava osoittaa vastine, miten se edistää alueella asumista!

Historian tuntemus on ymmärryksen lisääjänä oiva opettaja. Älkäämme vallanahneuden vuoksi aiheuttako eriarvoistumisen lisääntymistä. Opetellaan pitämään huoli siitä, että jokaisen selviäminen on yhteinen asia.

Raili Rantanen

Mäntyharju