Mäntyhovissa asutaan jo

Ensimmäiset asukkaat ovat jo muuttaneet Attendo Mäntyhovi-hoivakotiin Mäntyharjun Kompantielle.

Suomen Hoivatilat Oyj:n rakennuttamassa Mäntyhovissa on 41 kappaletta 21 neliön huonetta.

Mäntyhovi on Attendon hoivakodeista ensimmäinen, jossa taidetta ja kulttuuria pyritään tuomaan osaksi asiakkaiden arkea. Ohjelmaa laaditaan heidän kiinnostuksensa ja voimiensa mukaan.

Avoimien ovien päivää Mäntyhovissa vietettiin perjantaina.

Työntekijöistä ensimmäiset kymmenen hoitajaa ovat aloittaneet työnsä. Lisää palkataan tarpeen mukaan niin, että mitoitus on puoli hoitajaa asukasta kohden.

Mäntyhovin johtajana on aloittanut terveystieteiden maisteri Ulla Yli-Karro Mikkelistä.

Lue lisää torstain 11. toukokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä