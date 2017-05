Saari etsii Katajassa asuneita

Katajainen kansa -näyttely purkutuomion saaneessa kerrostalossa Mäntyharjulla alkaa saada muotoaan taiteilijoiden valmistellessaan teoksiaan tyhjentyneen talon asunnoissa. Taide ei toki keskity pelkästään asuintiloihin: Maiju Saari aikoo hyödyntää yleisiä tiloja porraskäytävistä lähtien.

Lahden muotoiluinstituutista valokuvaajaksi valmistunut Saari aikoo tuoda käytäville nähtäville kuvia Katajan entisistä asukkaista.

Katajassa on talon valmistumisen jälkeen 1980-luvun puolivälistä asunut satoja ihmisiä. Saari toivookin nyt saavansa osan heistä kuvattavaksi.

– Otan heistä mustavalkokuvia ja kokoan myös tarinoita samaan yhteyteen. Luultavasti ne tarinat tekstataan seinään. Minua kiinnostavat ihmisten tarinat ja mitä heille on tapahtunut tässä talossa. En aio kenenkään elämäntarinaa seiniin kirjoitella. Jos joku ei halua kasvojaan kuviin, voidaan sekin kiertää. En aio koko nimeäkään laittaa, lähinnä etunimi tai lempinimi ja se, milloin on asunut tässä talossa.

Saari toivoo Katajan entisten asukkaiden ottavan häneen yhteyttä mahdollisimman nopeasti, kuvat kun olisi saatava otetuiksi viimeistään toukokuun loppupuolella.

– Rohkeasti vaan yhteydenottoja, kannustaa Saari.

