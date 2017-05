Ministeri otettiin riemuiten vastaan

Mäntyharjun valtuuston kokouksessa koettiin maanantaina historiallinen hetki, kun kokoussaliin astui tuore oikeusministeri, kokoomuksen valtuutettu Antti Häkkänen. Hän on ensimmäinen paikkakunnalta koskaan ministeriksi kohonnut poliitikko.

Häkkänen sai valtuustolta onnittelut, raikuvat suosionosoitukset sekä muistamisena kukat ja kunnan standaarin.

Onnittelupuheessaan valtuuston puheenjohtaja Leena Pekkanen (kesk.) toivoi Häkkäsen pitävän kotipitäjän mielessään, vaikka arvasi naapurikuntienkin kääntyvän ministerin puoleen murheineen.

Häkkänen on tuonut Mäntyharjua julkisuudessa näkyvästi esille.

– Tämä on ollut loistava kasvualusta. Meillä on hyvä yhteinen henki. Vaikka poliitikoilla on erilaisia näkemyksiä, lopulta kannamme yhdessä vastuun. On demokratian riemuvoitto, että voimme saavuttaa yhteisen päätöksen, Häkkänen muistutti.

Hyvästä yhteishengestä todistivat myös useat muut valtuutetut puheenvuoroissaan. Kiitosta tuli ennen muuta hyvin hoidetusta kunnan taloudesta.

– Talous on ollut hyvin hoidettu. Vuosikatetta kertyy lähes 3 miljoonaa euroa. Sen ansiosta on voitu investoida valtuustokaudella lähes 13 miljoonan euron edestä. Ylijäämää on kertynyt 5,39 miljoonaa euroa eli meille on kertynyt puskuria. Kunnalla on vähemmän velkaa kuin valtuustokauden alussa 2012, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Kuoksa (sd.) tiivisti talouden hyvät puolet.

