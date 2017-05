Kiertoliittymään tulee Taidepoliisi

Kiertoliittymään Mäntyharjun ydinkeskustaan on tulossa veistos Salmelasta, Pekka Kauhasen Taidepoliisi.

Veistoksen siirtäminen liittyy kunnan ja Taidekeskus Salmelan väliseen sopimukseen markkinointiyhteistyöstä. Sopimusta ollaan parhaillaan uusimassa, sillä nykyisen voimassaolo päättyy vuoden lopussa. Sopimuksen mukaan veistos vaihtuisi yhden, kahden vuoden välein.

Ensimmäinen veistos on tarkoitus asentaa touko-kesäkuun vaihteessa 2017.

Kunnanhallitus päättää ensi viikolla kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen esityksestä sopimukseksi. Sen mukaan kunnan vastuulla on rakentaa liikenneympyrään betoninen jalustan veistoksia varten. Lisäksi kunta vastaa kunkin veistoksen siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista ja kunnan vastuulla on veistoksen paikalleen asentaminen.