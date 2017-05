Esedu kouluttaa syyrialaisetkin

Pertunmaalle muuttaneiden syyrialaisten parissa on alkamassa kotoutumiskoulutus.

Kuntaan on kevään kuluessa muuttanut 12 syyrialaista ja kuutta odotetaan saapuviksi lähiaikoina.

Julkinen liikenne on vähäistä Mikkelin ja Pertunmaan välillä, joten on katsottu käytännöllisemmäksi hankkia opettaja Pertunmaalle. Näin toimittiin myös vuonna 2015 afganistanilaisten tullessa.

Ely-keskus on kilpailuttanut koulutuksen ostettavaksi Etelä-Savon ammattiopistolta Esedulta.

Lain mukaan alle 17-vuotiaat pakolaiset siirtyvät suoraan perusopetuksen piiriin. Yli 17-vuotiaat puolestaan ovat työ- ja elinkeino-, eli te-toimiston näkökulmasta työtöntä työvoimaa. Siksi te-toimiston vastuulla on tarjota heille työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta.

Jokaiselle pakolaiselle tehdään henkilökohtainen, kotoutumista edistävä suunnitelma.

– Meille tullaan sodan keskeltä. Ensin on arvioitava ihmisen tilanne, hoidettava mahdolliset fyysiset vaivat ja aloitettava uuteen kulttuuriin sopeutuminen. Joskus tähän menee aikaa kaksi viikkoa, joskus vuosi, kertoo ohjaava opettaja Tiia Neuvonen Esedulta.

Lue lisää torstain 11. toukokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä