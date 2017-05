VoTa vie lauantaina ihanaan arkeen

Mäntyharjun Virkistyksen Voimistelu- ja tanssijaoston kausi huipentuu kevätnäytökseen tulevana lauantaina Kulttuurisalissa. Kevätnäytöksen nimi on tänä vuonna Ihana arki, eli esitysten aiheet rakentuvat yhteisen arki-teeman ympärille.

Idea näytöksen teemasta tuli seuran nuorilta ohjaajilta: haluttiin tehdä näytös aivan tavallisista asioista vastapainoksi viime joulun satumaailmalle. Arki-teema näkyy esityksissä eri tavoilla: aiheet vaihtelevat koiran ulkoilutuksesta ja siivoamisesta kiireeseen ja ihastumiseen.

Näytöksen järjestelyistä vastaava näytöstiimi koostuu tällä kertaa nuorista voimistelijoista. 16-19 -vuotiaat Saara Huopalainen, Nelli Lamponen, Noora Lamponen, Saana Lyömiö ja Meri Viiru voimistelevat samassa joukkueessa, joten yhteistyö toimii heillä hyvin.

Homma sujuu osaksi tutulla rutiinilla, sillä tytöt ovat olleet näytöstoiminnassa mukana aivan pikkutytöistä asti ja he vastasivat näytöksen järjestelyistä myös viime jouluna. Mutta tietenkin joka vuosi halutaan tuoda mukaan jotakin uutta ja erilaista. Apunaan tytöillä on jaoston puheenjohtaja Marita Mattila, mutta suurimman vastuun he ovat kantaneet itse.

Ihana arki -näytökset lauantaina 13. toukokuutakello 14 ja 17.