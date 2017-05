Motocross houkuttelee taas nuoria

Mäntyharjun motocross-harrastus tekee uutta nousua. Lajin yleisessä SM-sarjassa ajaa 13 vuoden tauon jälkeen mäntyharjulainen kuljettaja, kun Lassi Torniainen, 25, nousi mukaan sunnuntaina käynnistyvään sarjaan.

Laji on ottanut muutenkin aimo harppauksen eteenpäin. Ajajien avuksi on perustettu ja saatu Lasse Kurvisen managerointi- ja valmennustiimi. Se huolehtii nuorten kuljettajien harjoitusohjelmista, kuntotesteistä ja ajovalmennuksesta sekä tiimin tukijoiden yhteistyösopimuksista.

Kurvinen uskoo, että tiimi pystyy auttamaan nuoria kuskeja monin tavoin. Motocross ei ole harrastajalleen helpoimpia eikä halvimpia lajeja. Harrastus vaatii paljon aikaa, kaluston huoltamista sekä apujoukkoja kotoa muun muassa nuoren kuskin ja kaluston kuskaamiseen. Kehittyminen vaatii määrätietoista harjoittelua. Nuori kuski kaipaa myös kokeneempien neuvoja ja vinkkejä.

– Ajatus tiimin perustamisesta lähti liikkeelle, kun Torniaisen Lassi pyysi minulta syksyllä 2015 seuraavalle kaudelle neuvoja ja valmennusapua. Vastasin että jos todella haluat apua, se on sitten kolmen vuoden projekti, Kurvinen kertoo.

Ajatus laajeni ja jalostui viime kesänä. Nyt kun Torniaisen ja Kurvisen kolmivuotisessa diilissä on ehditty puoleen väliin, koossa on kolmihenkinen tiimi, sponsoreita ja ensimmäisiä mitattavia tuloksia muun muassa kuntotesteistä. LK-racingin päätukija tälle kaudelle on Polaria.

