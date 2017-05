Emma Lahtinen on Vuoden ammattilainen

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun opiskelijayhdistys on valinnut vuoden ammattilaiset valmistuvien opiskelijoiden joukosta. Kaikkiaan Vuoden ammattilainen –tittelin sai 11 opiskelijaa, joista kolme on Mäntyharjulta.

Vuoden ammattilaiseksi valitut mäntyharjulaiset ovat logistiikan opiskelija Aleksi Turunen ja matkailualan opiskelija Emma Lahtinen. Tunnustuksen sai myös Mäntyharjulla asuva Kouvolasta kotoisin oleva Henna Rahikainen, joka valmistuu tänä keväänä kokiksi.

Kaikki kolme Mäntyharjun Vuoden ammattilaista on positiivisesti yllättyneitä valinnasta.

– Olen hyvin otettu tästä tunnustuksesta. Olen tehnyt todella paljon töitä opintojen eteen ja on mukava, että muutkin ovat sen huomanneet, iloitsee Emma Lahtinen.

Lahtinen valmistuu tänä keväänä kahden vuoden opiskelujen jälkeen matkailupalvelujen tuottajaksi. Ensi syksynä tuore matkailualan ammattilainen jatkaa vielä lukio-opintoja, joita hän on suorittanut ammattiopintojen yhteydessä. Lahtinen on ollut opiskeluaikanaan monessa mukana. Hän vietti vuoden Australiassa vaihto-oppilaana ja nyt viimeisenä opiskeluvuonna toimi aktiivisesti Esedun opiskelijayhdistyksessä.

