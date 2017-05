Mielipide: Suur-Savon Osuuspankissakin halutaan lisää valtaa

Uutiset ovat kertoneet ikäänkuin selvänä ja käsiteltynä kuuden pienemmän pankin liittymisestä.

Kenraali Karl von Clausewitzin opit on hyvin sisäistetty, kun osuuskuntien jäsenet pyritään syrjäyttämään ja ohjaamaan hyvien veljien verkoston taakse. Ei ole paljon jäljellä osuuskuntahengestä, tavoitteena taitaa olla pääjohtaja Karhisella yhden osuuspankin malli koko Suomeen!

Eikö nyt olisi syytä kysyä Etelä-Savon Säästöpankin silloisilta luottamushenkilöiltä kuinka hyvin fuusio Suomen Säästöpankkiin tuotti mainetta ja maallista hyvää?

Ei ole siitäkään fuusiosta muistelmia ilmestynyt, eikä taida olla tulossakaan. Olen kuullut kiertoteitä, että taisi mennä eteläsavolaisten rahat ja niitä oli paljon.

Olisiko fuusion kannattajien syytä lukea uudestaan pääjohtaja Wegeliuksen muistelmat ja oppia puheissaan lupaamaan vähemmän.

Lakitieteen lisensiaatti Veikko Emil Alexander Vennamo puhui ja paasasi siitä harvainvallasta. Nyt havitellaan uutta harvainvallan keskittymää Mikkeliin, kun lehti-ilmoituksessa kerrotaan, ettei uuden pankin hallitukseen tulisi kuin 3-7 jäsentä ja hallintoneuvostoonkin vain 15-24 jäsentä.

Tuskinpa siihen hallitukseen mahtuisi ketään Hirvensalmelta, Haukivuorelta tai Rantasalmelta, Sulkavasta puhumattakaan.

Kun fuusiota perustellaan asiakkaiden edulla, ei kokemukset Suur-Savon OP:n nykyisiltä asiakkailta välttämättä tue perusteluja. Voitte kysyä vaikka niiltä, joiden luottohakemukset on hylätty ja kaikki ovat joutuneet kokemaan palvelumaksujen nousua ja lyhentyneitä kassapalveluaikoja, kaiken kukkuraksi juuri turistikesää ennen!

Koivunlehtiryhmässä ja säästöpankeissa vielä arvostetaan henkilökohtaista palvelua ja tiheää konttoriverkosta. Muun muassa Pohjois-Karjalassa on koivunlehtiryhmässä otettu ilolla vastaan Nordean asiakkaita. Nordea on vetäytynyt monilta isoiltakin paikkakunnilta, Juva mukaan lukien.

Eräs huomiotta jäänyt seikka unohtui pankkifuusion yhteisistä kehuista. Kokousilmoituksista selviää, että uuden pankin kotipaikaksi tulisi Savonlinnan sijaan Mikkeli. Silloin kun neljä pankkia liittyi Etelä-Savossa Suur-Savon Osuuspankiksi, oli savonlinnalaisten ehto, että pankin kotipaikaksi tulee Savonlinna.

Nyt on pantu Savonlinnan edustajat ojennukseen ja sääntömuutoksen jälkeen menisivät yhteisöverotkin Mikkeliin. Eikö ole jo tarpeeksi körmyytetty Savonlinnan seutukuntaa? Ensin vietiin Kieli-instituutti, sitten opettajien koulutus OKL. Halutaanko nyt rankaista Savonlinnan seutua lisää, kun eivät suostuneet myymään Suur-Savon Sähköä?

Kari Manninenkin aikanaan valitteli Länsi-Savossa, että kun maakunnassa on peräti kaksi sähköyhtiötä!

Onko kaiken takana Osuuspankkikeskus, joka haluaa vallan keskittämistä, siihen viittaa halu ohjata pankinjohtajien nimityksiä, ja kuinka ollakaan, myös pikkupankkien korkokatteet ovat pienentyneet, kun ylimääräinen raha on ohjattu OP Yrityspankin tileille minimikorolla.

OP Yrityspankki taas tunnetaan Talvivaaran rahoittajana. Moni fuusion vastustaja olisi halukas tietämään, paljonko tulee olemaan OP-ryhmän tappiot Talvivaaran konkurssista tai velkasaneerauksesta.

Eiköhän olisi syytä ottaa aikalisä ja odottaa EU:n ja euron romahtamista, Baabelin tornikaan ei onnistunut.

Ja Macronkin taitaa olla liittovaltion kannattaja, katsotaan ensin, paljonko lankeaa Suomen Pankille ja valtiolle maksettavaa entisistä vastuista, eikä anneta pikkupankkien yli sadan vuoden pääomia herrojen hävitettäväksi jo ennakkoon.

Ei kestänyt koettelua Suuri ja Mahtava, kuinka kauan elänee Eurostoliiitto.

Markku Pöyry

kunnanvaltuutettu

Säästöpankin asiakas

Pertunmaa