Savoset haluaa lisää sidosryhmiä mukaan toimintaan

Vaalijalan kuntayhtymän 110-vuotisjuhlavuoden merkeissä vietettiin perjantaina Mäntyharjulla Savosetin toimintakeskuksessa avointen ovien päivää. Keskuksen johtaja Jenni Rytkönen sanoo ovien olevan avoimet jatkossakin, varsinkin mahdollisille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.

Vuosi sitten johtajaksi pitkäaikaisen Teijo Ylösen tilalle tullut Rytkönen kertoo parhaillaan työn alla olevan toimintaympäristön kehittäminen ja ryhmämuotoisten toimintojen aikaan saaminen paikallisten sidosryhmien kanssa.

– Tällaisia sidosryhmiä ovat esimerkisi seurakunta, jonka kanssa toimintaa jo onkin. Mikkelissä meillä on yhteistyötä löytöeläintalon kanssa, oppilaitosyhteistyötä, marttoja… sanotaan että ne yhdistykset, jotka paikkakunnalla toimivat. Toivoisin myös heidän puoleltaan aktivoitumista ja yhteydenottoja siitä, mitä yhteistyötä voisimme tehdä.

Mäntyharjulle on ruvettu suunnittelemaan viikoittain teemoitettuja ryhmiä asiakkaille. Näissä kuunnellaan asiakkaiden toiveita hyvinkin yksilölähtöisesti.

– Ei tässä polkupyörää keksitä uudelleen, vaan ihan tavallisia arjen juttuja ja tekemistä. Lähdetään liikkeelle ja ulos, semmoista positiivista näkyvyyttä, tuumaa Rytkönen.

Poitissa sijaitessaan Savosetissa työtoiminta oli voimakasta. Paikallisille yrityksille tehtiin alihankintatöitä joskus melkoisessakin paineessa.

– Saattoi tulla aamulla lähetys tavaraa, jotka piti olla sitten iltapäivällä valmiina. Se oli välillä rankkaa, muistelee kesäkuun alussa eläkkeelle jäävä, Vaalijalan palkkalistoilla yli 25 vuotta työskennellyt Leila Paasonen.

Rytkösen mukaan paluuta vanhaan ei enää ole, vaikka vieläkin pienimuotoista työtoimintaa entisessä Touhulan päiväkodissa sijaitsevan keskuksen ohjelmassa on.

– Meidän tavoite ei ole kasvattaa työtoimintaa entisiin mittoihin, vaikka tilat sen sallisivatkin. Enemmänkin satsataan osallistuvaan päivätoimintaan.

