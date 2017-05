Ranch Kelly nousemassa maan ykköstammaksi

Ranch Kellyn vauhti vain paranee iän myötä. Anne Luttisen valmentama yhdeksänvuotias tamma on kilpaillut tänä vuonna seitsemän kertaa ja jäänyt vain kahdesti niukasti totosijojen ulkopuolelle. Viimeisimmät kolme starttiaan voitontahtoinen tamma on voittanut.

Kevään ensimmäinen voitto tuli Seinäjoen avoimesta tammalähdöstä, jossa Ranch Kelly päihitti ennakkosuosikki Twigs Voicin ylittäen maalilinjan kokonaisen sekunnin ennen Pekka Korven valmennettavaa. Kaksi viikkoa myöhemmin Jokimaalla Ranch Kelly puolusti menestyksellä viimevuotista voittoaan Best Ladyssä. Tamma jätti johtavan rinnalta muut kauaksi taakseen maalisuoralla.

Viime lauantaina Ranch Kelly otti kolmannen perättäisen voittonsa Number One –lähdössä Oulun avoimella maililla. Tamma paranteli samalla myös Äimäraution rataennätystä puolella sekunnilla lukemiin 1.11,2a/1600m.

Kellyn kesän päätähtäin on heinäkuun alussa juostava Suur-Hollola-ajo, jonka välieriin Kelly pääsee ran-king -pisteiden perusteella suoraan. Seuraavaks Luttinen aikoo kuitenkin toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa Ruotsissa kilpailemisesta.

– Jos hevosella tuntuu olevan tällä viikolla kaikki hyvin ja se on pirteä, niin ilmoitan sen Elitloppet-viikonloppuna ravattavaan Stoeliten-tammalähtöön. Mailin matkan kilpailuun otetaan mukaan kymmenen tammaa. Rohkeasti lähdemme matkaan, jos meidät huolitaan mukaan. Tämä on sellainen ”kerran elämässä” –tilaisuus, ainakin minulle, naurahtaa Luttinen.

