Blaze Bayley tuo kesäisen lämmön mukanaan

Ankea kevät lähes jokapäiväisine räntä- ja lumisateineen väistyy viikonloppuna, mikäli meteorologeja on uskominen. Ja kuinka ollakaan, brittiläinen metallimusiikin työnsankari Blaze Bayley heittää juuri samaan aikaan vuotuiset Mäntyharjun keikkansa.

Kyseessä on jo neljäs kerta, kun Bayley Mäntyharjulle keikalle saapuu. Viimevuotiseen tapaan hän vetää ravintola Krouvissa kaksi keikkaa, lauantaina bändin kanssa ja sunnuntaina akustisesti.

– Mäntyharju on paikka, joka on todella lähellä sydäntäni. Kun aloitin tyhjästä, ei ollut muita paikkoja keikkailla Suomessa. Mika otti yhteyttä, että mikset soita Suomessa? Hän järjesti pari keikkapaikkaa ja se oli paluuni Suomeen ja Skandinaviaan, kertoo aikanaan kolme kertaa Iron Maidenin laulajana Suomessa esiintynyt Bayley.

Mikalla hän viittaa mäntyharjulaiseen Mika Nevalaiseen, josta on tullut vuosien saatossa Bayleyn ystävä. Tämänkertaisenkin kymmenen päivän Suomen kiertueen aikana laulaja majoittautuu Nevalaisen perheen hoteisiin.

Englantilaisena herrasmiehenä Bayleystä ei vaivaa ole, eikä mies kiertueilla vietä niin sanottua perinteistä ”rock-elämää”. Nevalaisillakin hän keskittyy lähinnä tekemään tekstejä seuraavalle albumilleen.

Suomen keikat ovat osa mittavaa maailmankiertuetta. Bayley julkaisi talvella toisen osan, Endure and Survive, Infinite Entanglement -albumitrilogiasta. Maltalta helmikuussa alkanut kiertue jatkuu elokuun alkupäiviin Euroopassa, mistä se siirtyy Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Keikkapaikat vaihtelevat pienemmistä klubeista festivaaleille. Bayley sanoo pitävänsä pienempien keikkapaikkojen tunnelmasta.

– Pidän paikoista, joissa tunnen oloni mukavaksi ja pääsen kontaktiin ihmisten kanssa. Musiikkini saa yhteyden ihmisiin, kuten myös artistina saan suoran kontaktin faneihin.

