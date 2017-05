Essote esittäytyi messu-hengessä

Lääkäripula oli toistuva puheenaihe Essoten esitellessä palvelujaan Pertunmaan kunnantalolla.

Johtavalla ylilääkärillä Hans Gärdströmillä oli tapahtuman vieraille lohdullista kerrottavaa:

– Tänään meillä on aloittanut töissä henkilö, jonka täysipäiväinen tehtävä on etsiä meille lääkäreitä. Valitettavasti moni nuori lääkäri haluaa asua kaupungissa, mutta palveluja järjestetään jatkossa myös Pertunmaalla.

Kunnantalolle saapunut runsas yleisö sai kuulla tuoreeltaan muitakin uutisia Essoten eri palvelualueilta.

Vanhus- ja vammaispalveluista kerrottiin, että Pertunmaalla avautunee lähikuukausina ensimmäinen perhehoitokoti.

Perhehoito on tarkoitettu ikäihmisille, jolla on kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa, mutta jotka eivät kuitenkaan tarvitse palveluasumista tai laitoshoitoa.

Kotona asumisen tueksi ovat Menumatin ateria-automaatit nyt myös pertunmaalaisten saatavilla, kun Essoten ja Menumatin solmima sopimus kattaa kaikki kuntayhtymän kunnat.

Maanantaina Essotessa juhlittiin myös uusia ambulansseja, joista yhden sijoituspaikka on Pertunmaalla 12 tuntia vuorokaudessa. Uudet ambulanssit sisältävät nykyaikaisimmat laitteet, joilla saa elintoiminnoista laajalti tietoa, sekä tietojärjestelmät.