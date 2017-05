Sähkön myyminen tarvitsee tehostusta

Maakunnallinen sähköyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy ja Mikkelin kaupungin omistama Etelä-Savon Energia Oy valmistelevat yhteisen myyntiyhtiön perustamista. Yhtiöön on tarkoitus siirtää sähkön myyntiliiketoiminnot ja sitä lähellä olevat palvelut. Molemmissa konserneissa on myös kaukolämpöliiketoimintaa, sähkön siirtoa ja energian tuotantoa, mutta niitä järjestely ei koske.

Jos hanke toteutuu suunnitellusti, uusi myyntiyhtiö aloittaa syyskuussa. Päätökset liiketoimintajärjestelystä on tarkoitus tehdä jo kesäkuun alkuun mennessä.

Suur-Savon Sähkön suurimpia omistajia ovat kunnat ja seurakunnat. Maaseutukunnista isoja omistajia ovat Kangasniemi, Juva, Hirvensalmi ja Mäntyharju.

Kunnat ovat vanhastaan pitäneet tiukasti kiinni sähköosakkeistaan. Näkemystä ovat vahvistaneet Suur-Savon Sähkön omistajilleen maksamat osingot, jotka takavuosina olivat varsin huomattavia. Sähkömarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet rajusti. Sähkön hinta on laskenut ja sähköyhtiöiden saamat katteet ovat pieniä. Nykyisin sähköyhtiöt kilpailevat rajusti kuluttajien sähkösopimuksista.

SSS ja ESE ovat valtakunnallisten yhtiöiden rinnalla pieniä toimijoita. Myyntityön kehittäminen ja siirtäminen yhteiseen yksikköön on vastaus kilpailuun. Ilman myynnin tehostamista yhtiöitä uhkaisi kuihtuminen.

Tavalliselta sähkönkuluttajalta yhteiseen myyntiyhtiön perustaminen ei vaadi toimenpiteitä, vaan sähkön myyntisopimukset jatkuvat ennallaan uudessa yhtiössä.

Loppujen lopuksi näkyvin muutos myyntiyhtiön perustamisessa saattaa olla se, että Suur-Savon Sähkön nimi häviää ja sähkösopimuksiin vaihtuu syksyllä uuden toimijan tunnus.

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi